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Певица Юлия Савичева, известная своим участием в телепроекте «Фабрика звезд-2», рассказала в интервью FAMETIME TV о причинах своего ухода из музыкального проекта MALFA, который был создан Максимом Фадеевым несколько лет назад. Она подчеркнула, что это было непростое решение, и признала важную роль Ольги Серябкиной из группы SEREBRO в этом процессе. Юлия не подтвердила слухи, но также не опровергла их.

В настоящее время певица имеет свою собственную команду, включая танцоров, звукорежиссера, концертного директора и музыкантов, а ее муж ответственен за написание песен и финансы.

Несмотря на большую ответственность, которую Юлия взяла на себя, она по-прежнему находит радость и энергию в концертной деятельности, которая стала ее основным источником дохода. Певица отмечает, что те, кто надеялся на ее провал и закрытие проекта, получили свою долю, и она давно всех простила.

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