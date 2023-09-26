Фигурист Роман Костомаров продолжает находиться под наблюдением врачей, чтобы предотвратить возможные осложнения на его ладони. Терапевт Лев Авербах в интервью «Пятому каналу» пояснил, что существует потенциальная угроза здоровью из-за информации о некрозе тканей.

Эксперт отметил, что в случае поражения тканей врачи часто применяют антибиотикотерапию для лечения. Он также подчеркнул, что процесс некроза тканей может быть длительным, особенно если у пациента есть сахарный диабет или другие серьезные заболевания. В таких случаях используются различные методы лечения, включая антибиотики.

Таким образом, риски возникновения дополнительной ампутации все еще существуют, несмотря на то, что некроз тканей является редкой патологией.