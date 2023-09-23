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В Сети распространяется видео с моментом удара по складу российских миротворцев, расположенного в Нагорном Карабахе, со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Соответствующий видеоролик опубликовал в своем Телеграм-канале военкор Александр Коц.

Автор видео показывает столб дыма, поднимающийся над строениями, возле которых перемещаются российские военнослужащие, выполняющие миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Автор ролика сообщил, что прилет был точно в склад российских миротворцев.

Военный корреспондент Коц написал: «Итого как минимум четыре факта нападения Баку на наших военных, включая атаку на один из постов наблюдения». При этом официальной информации об ударе по складу российских миротворцев в Нагорном Карабахе со стороны армии Азербайджана от Министерства обороны Российской Федерации пока не поступало.

Напомним, что 20 сентября на территории Нагорного Карабаха под обстрел из стрелкового оружия попал автомобиль с российскими миротворцами. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов уведомил своего российского коллегу Сергея Лаврова о том, что уже начало расследование по данному факту, а виновные понесут наказание.

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