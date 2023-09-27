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Знаменитый актер Виктор Сухоруков, известный своей ролью в культовом фильме «Брат», выразил свою позицию по поводу предстоящей премьеры картины «Брат-3». Ранее стало известно, что фильм выйдет на экраны 23 ноября, но его сюжет не будет продолжением дилогии Алексея Балабанова, пишет ресурс «Абзац».

В своем комментарии Сухоруков подчеркнул, что не имеет никакого отношения к новому фильму, как и создатели оригинальной картины. Он также выразил свое негодование по поводу проекта «Брат-3» и назвал его уровень примитивным, пошлым, банальным, наглым и циничным. Актер подчеркнул, что не собирается смотреть этот фильм и что ему неинтересно обсуждать его содержание.

Фильм «Брат-3», созданный режиссером Валерием Переверзевым, будет состоять из нескольких киноновелл и не имеет никакой связи с дилогией Алексея Балабанова. В новой картины главными персонажами стали бандиты, генерал, его дочь и глава преступной группировки, а в ролях выступили Эрик Робертс, Юрий и Владимир Торсуевы, а также рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха.

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