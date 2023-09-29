В рамках специальной военной операции (СВО) на территории Украины 13 сентября погиб Егор Дровников, 38-летний мужчина, который был членом банды, связанной с юристом Василием Федоровичем. Об этом информирует источник E1.RU.

По словам представителей мэрии Каменска-Уральского: «Дровников скончался в результате боевых действий на СВО, где он исполнял службу в качестве мотострелка».

Члены этой банды имели на своем счету 14 убийств, грабежей, разбоев и похищений людей. Ранее Дровников был приговорен к 22 годам строгого режима за участие в преступной деятельности. Сначала он присоединился к частной военной компании «Вагнер», чтобы участвовать в специальной операции, но в июле переподписал контракт с Министерством Обороны России.

Представители городской мэрии выразили свои слова соболезнования и отметили, что Егор Дровников «проявил лучшие качества русского солдата» в ходе своей службы.