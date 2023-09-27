Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В День региона Республики Саха (Якутия) 12 ноября 2023 года на территории ВДНХ запланирована регистрация брака Владислава Федорова и Жанны Ксенофонтовой, которые были выбраны управлением ЗАГС республики.

Владислав известен как режиссер телеканала «Якутия 24» в НВК «Саха» и исполнительный продюсер успешных якутских фильмов. Жанна, в свою очередь, является талантливой актрисой театра и кино.

В рамках событий, проходящих с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ, каждый субъект России представит свои экспозиции. Республика Саха (Якутия) не исключение и представит экспозицию под названием «Якутия – вселенная Олонхо», которая подчеркнет уникальность региона и его достижения в различных областях.

Особое событие ожидает посетителей в павильоне №75, где пройдет бракосочетание Владислава и Жанны. Эта церемония будет проведена в соответствии с национальными традициями, включая обряд одевания невесты и благословение. Всех желающих приглашают принять участие в этом знаменательном событии.

Вам может понравиться

Собчак рассказала о звонке Кадырова после постов о его сыне, избившем задержанного в СИЗО

Журналистка Ксения Собчак опубликовала пересказ разговора, который она провела с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, продолжительностью около 40 минут. Предварительно она разместила серию постов о видеозаписи, на которой сын Кадырова нападает

Журналист Херш: глава ЦРУ Бернс получал персональные отчеты о подрыве «Северных потоков»

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал новые подробности дела о подрыве газопроводов «Северные потоки». По его словам, все причастные к уничтожению газопроводов в Балтийском море граждане США не оставили никаких следов,

Новые танки Abrams на территории Украины могут эксплуатировать иностранные экипажи

Новые поставленные США танки Abrams в Украине могут быть эксплуатированы иностранными экипажами, сообщает журнал Military Watch Magazine. «Одной из заметных неопределенностей, связанных с эксплуатацией танков Abrams в Украине, является вопрос