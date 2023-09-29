Недостроенные блок-секции ЖК «Подкова», расположенные в Теневом Переулке города Сочи, начали сносить при помощи тяжелой строительной техники. Работы по демонтажу строения начались после удовлетворения судом иска городской администрации. При этом застройщик успел продать все квартиры в недостроенном ЖК. Подробности истории сообщает портал sochi1.ru.

Городские власти уверяют, что жилое здание начали строить на участке, предназначенном для садоводства, с нарушением всех строительных норм. Поскольку застройщик не выполнил решение суда о демонтаже конструкции, то администрация Сочи обратилась к судебным приставам и специализированной организации, которая начала демонтаж недостроенного здания. При этом все расходы должен будет оплатить застройщик.

По словам собственников квартир, территория недостроенного здания, идущая под снос, была ограждена только полосатой лентой. При этом организация, осуществляющая снос, не предоставила им проект демонтажа. У одного из собственников квартир не выдержали нервы, и он хотел самостоятельно остановить процесс сноса здания. Однако его остановили сотрудники полиции.

«Я всю жизнь работал, чтобы здесь купить квартиру. У меня двое сыновей и где им жить?», – выкрикнул мужчина, которого увезли в участок.