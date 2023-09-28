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Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором показаны уничтоженные российскими силами военные технические средства на Запорожском направлении. Эта техника была передана Вооруженным силам Украины.

На видео видно, что были уничтожены пять бронеавтомобилей MaxxPro американского производства и один танк. Также на кадрах видны большие воронки в земле, образовавшиеся от ударов снарядов.

Ранее издание Forbes сообщило о том, что Вооруженные силы Украины используют импровизированные бронированные машины из-за нехватки тяжелой бронетехники. Согласно данным издания, с начала специальной военной операции украинцы потеряли 700 боевых машин пехоты из 1,2 тысячи, которые были на вооружении. Солдатам приходится использовать старые тягачи МТ-ЛБ образца 1970-х годов в связи с отсутствием современной бронетехники.

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