Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице, было возбуждено следователями в Саратове. Соответствующая информация была опубликована в Телеграм-канале регионального управления СК Российской Федерации.

По предварительной информации, 7 сентября в одну из больниц Саратова поступила 16-летняя девочка на плановую операцию. «Родственники полагают, что это произошло ввиду ненадлежащего оказания медицинской помощи. В настоящее время следователями СК допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты необходимые медицинские документы, решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы в судебно-экспертный центр СК России», – говорится в сообщении.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». При этом информацию о смерти 16-летней девочки в детской клинической больнице Саратова во время плановой операции проверяет Росздравнадзор.