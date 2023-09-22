Недалеко от трассы М-11 в поселке Шушары, расположенном в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, жители многоквартирного дома заметили в небе небольшой беспилотный летательный аппарат. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили во дворе дома №3, возле 3-го корпуса на Старорусском проспекте гражданский дрон марки HIPER, который многие граждане использовали до вступления в силу запрета на полеты в городе для ведения любительской аэрофотосъемки.

Владельцем гражданского беспилотного летательного аппарата оказался 20-летний уроженец Дагестана. Сотрудникам Росгвардии южанин объяснил, что просто хотел снять свой личный автомобиль с красивого ракурса. Однако участковый все равно изъял дрон, а полиция проводит более тщательную проверку.

Напомним, что Санкт-Петербурге с середины мая текущего года действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в городской черте.