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Недалеко от трассы М-11 в поселке Шушары, расположенном в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, жители многоквартирного дома заметили в небе небольшой беспилотный летательный аппарат. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили во дворе дома №3, возле 3-го корпуса на Старорусском проспекте гражданский дрон марки HIPER, который многие граждане использовали до вступления в силу запрета на полеты в городе для ведения любительской аэрофотосъемки.

Владельцем гражданского беспилотного летательного аппарата оказался 20-летний уроженец Дагестана. Сотрудникам Росгвардии южанин объяснил, что просто хотел снять свой личный автомобиль с красивого ракурса. Однако участковый все равно изъял дрон, а полиция проводит более тщательную проверку.

Напомним, что Санкт-Петербурге с середины мая текущего года действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в городской черте.

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