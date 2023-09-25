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Группа неизвестных мужчин в масках с оружием в руках ворвалась на территорию монастыря, расположенного в селе Баньска на севере Косово, где преимущественно проживают этнические сербы. Об этом со ссылкой на Рашко-Призренскую епархию сообщает сербский телеканал Pink.

Известно, что священники и прихожане храма, среди которых были также дети, заперлись в одном из зданий монастыря. Вооруженные люди заехали во двор монастыря на бронемашинах. При этом на одном из опубликованных фото был запечатлен момент, когда один из боевиков направляет пистолет в сторону монаха.

К вечеру вооруженные люди в масках покинули территорию монастыря, после чего на место происшествия прибыла полиция Косово. Об этом сообщили представители епархии.

Напомним, что 24 сентября ситуация в Косово резко обострилась после нападения на полицию Косово. По словам премьер-министра частично признанной республики Альбина Курти, в результате перестрелки один сержант косовской полиции был убит, а сотрудник пограничной полиции получил ранение.

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