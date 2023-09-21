Неизвестный угнали танк с территории военной базы в Израиле и оставили его на свалке металлолома, расположенной поблизости. Об этом в своем материале сообщает издание Associated Press.

Известно, что 20 сентября израильский боевой танк Merkava 2 пропал с территории тренировочной базы Вооруженных сил, расположенной в окрестностях населенного пункта Хайфа. На полигоне боевая машина весом 65 тонн использовалась в качестве статичного объекта для учений подразделений израильской армии.

Сообщается, что танк был выведен из состава Вооруженных сил Израиля. Также с боевой машины было демонтировано боевое оборудование и боеприпасы. При этом территория военного полигона доступна для посещения гражданскими лицами, когда там не проходят тренировки ВС Израиля.

После заявления о пропаже танка, сотрудники полиции Израиля нашли боевую машину на вторые сутки на территории одной из свалок металлолома, расположенных поблизости. Полиции также удалось задержать двух лиц, которых подозревают в краже танка Merkava 2.