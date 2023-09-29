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Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о работе противовоздушной обороны (ПВО) в регионе в связи с событиями на границе.

«Прошу жителей сохранять спокойствие», – написал он в своем телеграм-канале, уточнив, что ПВО в данный момент активно действует в Курском районе.

Через десять минут после первого сообщения Старовойт проинформировал о том, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил два взрывных устройства на подстанцию в селе Белая в Беловском районе. Один из трансформаторов загорелся, и в результате были обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные бригады уже направлены на место происшествия, и восстановление электроснабжения начнется, как только это будет безопасно.

Пока нет информации о пострадавших в результате инцидента.

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