Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о работе противовоздушной обороны (ПВО) в регионе в связи с событиями на границе.

«Прошу жителей сохранять спокойствие», – написал он в своем телеграм-канале, уточнив, что ПВО в данный момент активно действует в Курском районе.

Через десять минут после первого сообщения Старовойт проинформировал о том, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил два взрывных устройства на подстанцию в селе Белая в Беловском районе. Один из трансформаторов загорелся, и в результате были обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные бригады уже направлены на место происшествия, и восстановление электроснабжения начнется, как только это будет безопасно.

Пока нет информации о пострадавших в результате инцидента.