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Поведение украинского президента Владимира Зеленского на международной арене может негативно сказаться на поддержке Киева западными странами. О риске прекращения предоставления финансовой и военной помощи Украине Западом пишет в своем материале The Spectator.

По словам автора материала, своим заявлением о недостаточной поддержке Киева в конфликте с Москвой со стороны западных стран Зеленский может «попасть в очень серьезный переплет». Своим заявлением украинский лидер хочет продемонстрировать стойкость и непоколебимость вооруженных сил Украины, которые защищают западные ценности на поле боя.

Зеленский, по мнению обозревателя издания, не хочет, чтобы Украина выглядела нищей, бедной и практически разрушенной страной. Однако такие высказывания украинского лидера на международной арене несут прямую угрозу для продолжения дальнейшей поддержки Киева со стороны Запада, резюмировал автор материала.

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