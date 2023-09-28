Медсестра из Верхней Пышмы выразила недовольство своим низким заработком. Работая в стационаре, она получает чуть больше 30 тысяч рублей, но после вычетов и удержаний на руки у нее остается всего 11,3 тысячи рублей, пишет E1.RU.

Женщина поделилась своим негодованием, отметив, что базовая зарплата медицинских сестер составляет всего 12 700 рублей и не изменяется с 2018 года. Она подчеркнула, что медсестры также являются обычными людьми, которым приходится сталкиваться с ипотекой, займами и заботами о детях, и спрашивает, как можно выживать на такие скромные доходы.

Более того, заработная плата медсестры сокращается из-за выговоров и замечаний. Ежедневно медсестры принимают на себя заботу о более чем пяти пациентах, и им приходится работать круглосуточно. В их отделении около 15 пациентов, каждый из которых требует индивидуального ухода. Медицинская работница считает, что такая низкая зарплата не соответствует затратам и усилиям, которые она вкладывает в свою работу.