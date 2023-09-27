Трое молодых парней вывезли мигранта в лес под Челябинском, где жестокого избили его, раздели и заставили лаять. При этом сняли все на видео и распространяли в социальных сетях. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В социальных сетях появилось видео с жестоким избиением уроженца Узбекистана в лесном массиве в окрестностях Копейска Челябинской области. В описании к нему объяснялось, что мигрант похитил двух 15-летних девушек, над одной из которых он надругался.

Однако в действительно, по словам полиции, трое молодых людей, придерживающихся философии скинхедов, устроили провокацию. Они создали фейковый аккаунт несовершеннолетней девушки, с которого написали уроженцу Таджикистана. Когда мигрант пришел на встречу с молодой девушкой трое парней затолкали его в машину и вывезли в лес.

Мигранта избили, раздели и привязали к дереву. При этом ему угрожали пистолетом. Потом ему одели поводок и заставили ходить и лаять, как собака. В настоящий момент трое молодых парней в возрасте 17, 18 и 20 лет задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Известно, что они проживают в Челябинске, нигде не учатся и не работают.