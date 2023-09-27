Спецоперация, начатая Вооруженными Силами России 24 февраля 2022 года, планируется завершить до конца 2024 года. На заседании коллегии Министерства Обороны России, которое состоялось 26 сентября 2023 года, министр обороны России Сергей Шойгу выразил критику в адрес украинских военных за затягивание конфликта и нецелесообразное использование ресурсов, обещая завершить спецоперацию к 2025 году.

По оценкам Шойгу, при соблюдении последовательного выполнения плана действий Вооруженных Сил России в течение 2024 года, все задачи, поставленные перед российской армией, будут успешно выполнены.

Таким образом, Министерство Обороны впервые публично обозначило конкретный срок завершения спецоперации, призвав к ее окончанию до 2025 года, несмотря на усилия Запада продлить конфликт путем поставок новых вооружений.