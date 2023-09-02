Недавнее исчезновение фигуристки Алины Горбачевой, которая была благополучно найдена на следующий день, прокомментировала шахматистка Александра Горячкина. Она считает всю эту историю непонятной и странной. «Я смотрела новости. Это довольно странная
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Недавнее исчезновение фигуристки Алины Горбачевой, которая была благополучно найдена на следующий день, прокомментировала шахматистка Александра Горячкина. Она считает всю эту историю непонятной и странной.

«Я смотрела новости. Это довольно странная история, что она с раннего возраста живет с тренером, где ее родители? Там было много вопросов, но хорошо, что все хорошо закончилось и ничего страшного не произошло», – цитирует вице-чемпионку мира по шахматам РИА Новости.

Горбачева пропала 28 августа. Она вышла с катка, направилась в сторону парка и не вернулась домой.

По информации, появлявшейся в Сети, 16-летняя спортсменка перед исчезновением поссорилась с тренером.

Ночевала Горбачева на лестничной клетке. На следующий день полицейские нашли ее в кинотеатре одного из ТРЦ. Фигуристка отказалась отвечать на какие-либо вопросы относительно своего исчезновения, но рассказала, что тренеры никогда не унижали и не били ее.

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