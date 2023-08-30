Фигуристка Алина Горбачева ничего не сказала правоохранителям о причинах своего исчезновения. Бабушка спортсменки пояснила, что даже психологам не удалось вытянуть из внучки ни слова. Кроме того, бабушка подтвердила травму ноги
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Фигуристка Алина Горбачева ничего не сказала правоохранителям о причинах своего исчезновения. Бабушка спортсменки пояснила, что даже психологам не удалось вытянуть из внучки ни слова.

Кроме того, бабушка подтвердила травму ноги у Горбачевой, полученную летом текущего года. Но, уверена родственница, Алина уже готова вернуться на лед после восстановления.

16-летняя фигуристка пропала 28 августа. Она вышла с катка после тренировки, отправилась в парк и домой не вернулась. Нашли ее только через сутки – вечером 29 августа Горбачева обнаружилась в торгово-развлекательном центре в кинотеатре.

По свидетельствам очевидцев, у фигуристки, ранее выигравшей чемпионат России среди юниоров, была ссора с тренером Софьей Федченко. С 9 лет девочка живет у нее.

«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания», – предположил дядя спортсменки Артем Борщев.

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