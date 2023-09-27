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После начала самоизоляции многие артисты решили временно покинуть страну. Среди них оказались Алексей Панин*, Максим Галкин*, Анатолий Белый, а также несколько других актеров, шоуменов и исполнителей.

Актер Алексей Панин* часто становится участником скандалов. Недавно он был задержан в Эстонии за пьяный дебош, в неадекватном состоянии пытаясь ворваться в дома местных жителей. В настоящее время у него нет новых ролей в кино и театре.

Актер Анатолий Белый, ранее выступавший в МХТ имени А. П. Чехова, выразил недовольство тем, что в национальном театре «Габима» в Израиле был запланирован показ спектакля Марка Захарова «Поминальная молитва». Это привело к отмене гастролей театра «Ленком» в Тель-Авиве, хотя билеты на спектакли были распроданы всего за несколько дней. Белый также столкнулся с отменой своих собственных спектаклей, включая проект «Я здесь» в Турции из-за «нестабильной политической обстановки перед выборами».

Оперной певице Анне Нетребко регулярно отказывают в возможности выступать за границей из-за неоднозначного общественного мнения и «политических соображений». В марте был отменен ее концерт на Тайване, и артистка также не сможет выступить в Праге в октябре.

Максим Галкин*, перебравшийся вместе с супругой Аллой Пугачевой в Израиль, планировал выступить в Эстонии и Казахстане. Однако по неясным причинам его концерты были отменены. Галкин* выразил свои эмоции в социальных сетях, утверждая, что это связано с «кулуарными запретами». На некоторых концертах позже юмористу разрешили выступить после дополнительных уточнений и согласований с организаторами.

* – признаны Минюстом РФ иноагентами

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