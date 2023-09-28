С 12 октября в России начнет действовать новая статья Уголовного кодекса, направленная на предотвращение уничтожения и повреждения краснокнижных видов грибов и растений. Адвокат Татевик Чугурян подчеркнула, что это важный шаг в защите природы и биоразнообразия. Согласно новому закону, лица, совершившие умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до девяти лет.

Однако адвокат подчеркнула, что данная мера, скорее всего, не будет применяться к обычным грибникам, занимающимся сбором лесных деликатесов для собственного потребления. Вместо этого, она направлена на борьбу с незаконным коммерческим сбором и продажей краснокнижных видов.

Чугурян также напомнила, что ответственность за подобные действия предусмотрена и в Кодексе об административных правонарушениях, и квалификация преступления будет зависеть от степени экологического вреда, степени вины и общественной опасности.