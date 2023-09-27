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Этим летом примадонна советской эстрады, Алла Пугачева, встретилась с продюсером Борисом Моисеевым. В ходе встречи, певица предложила Сергею Гороху деньги на установку памятника исполнителю хита «Голубая луна» в столице.

Концертный директор отказался принимать финансовую помощь от певицы. Он пояснил, что планирует справиться с этой задачей самостоятельно, так как чувствует глубокую благодарность Моисееву за его вклад в его карьеру. В итоге, все расходы на установку памятника были взяты продюсером.

Сергей Горох отметил, что Алла Пугачева не планирует приехать в Москву на церемонию открытия памятника своему коллеге. По сведениям, на могиле Бориса Моисеева, расположенной на Троекуровском кладбище, была установлена бронзовая скульптура, выполненная Филиппом Трушиным. Этот художник ранее создавал памятники на могилах Владимира Этуша, Василия Ланового и Юрия Яковлева.

Алла Пугачева и Борис Моисеев были близкими друзьями, и она продолжала поддерживать певца, даже после того, как он перенес инсульт. Артистка оказывала ему помощь, включая финансовую.

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