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Генеральная прокуратура Украины завершила расследование по факту подрыва склада с боеприпасами в городе Сватово Луганской области в конце октября 2015 года, находившегося тогда под контролем украинской армии.

По версии офиса украинского Генпрокурора, склад с боеприпасами был взорван Силами специальных операций Вооруженных Сил Российской Федерации, находящимися под командованием генерал-майора Валерия Флюстикова. Также обвинение было предъявлено действующему губернатору Тульской области Алексею Дюмину, который в то время возглавлял спецназ ГРУ ВС России.

По версии украинских следователей, российский спецназ задействовал в операции по уничтожению склада с боеприпасами многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан», с которого были сброшены зажигательные гранаты с парашютной системой. Для наведения на цель ВС России использовали разведывательные спутники, а также новейшие образцы систем радиоэлектронной борьбы.

Украинская сторона оценила ущерб в 85 миллионов гривен (около 220 млн рублей). При этом украинские силовики объявили о подозрении 27 сотрудникам ССО ВС России.

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