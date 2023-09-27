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В интернете появились кадры, на которых запечатлено уничтожение нескольких танков и бронированных машин, которые составляли часть тактической группы украинской армии и принимали участие в попытке боевиков, принадлежащих к киевскому режиму, наступить на российские позиции в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении.

Известно, что в результате столкновения были уничтожены два танка и 11 бронированных машин, принадлежавших штурмовой бригаде «Лють» Вооруженных Сил Украины. Кроме того, противник понес значительные потери среди живой силы.

По информации военных корреспондентов, на данный момент на участке фронта в районе Артемовска продолжаются в основном позиционные бои, в которых используются артиллерия, авиация и беспилотные летательные аппараты (FPV-дроны). Тем не менее, российским десантникам удалось провести успешную атаку на позиции ВСУ в районе населенного пункта Орехово-Васильевка. Несмотря на периодические попытки боевиков киевского режима наступить в районе Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, эти атаки не принесли им успеха.

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