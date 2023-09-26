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По итогам последнего заседания в формате «Рамштайн» вооруженные силы Украины должны получить от Германии очередной пакет военной помощи на сумму в 400 млн евро, в который в том числе войдут 50 безэкипажных катеров-камикадзе.

По словам военного эксперта и капитана 1-го ранга в запасе Владимира Гундарова, Германия планирует закупить для Украины морские дроны двух типов. Первый, уже знакомый российским военнослужащим по атакам на Крымский мост, представляет собой безэкипажный полупогружаемый аппарат, способный доставлять взрывчатку к цели в водной среде.

Второй тип морских беспилотников представляет собой носитель, способный доставлять к месту атаки морские ударные дроны первого типа. При этом они могут погружаться на глубину до 100 метров, что затрудняет их обнаружение. В таком случае они смогут незаметными подходить, например, к Сочи или Новороссийску для осуществления атаки.

Военный эксперт считает, что Германия может оплатить поставку Украине морских дронов MANTAS T-12 производства американской судостроительной компании Maritime Tactical Systems Inc. (Martac), которые уже поставлялись ВС Украины ранее.

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