Польское руководство считает версию подрыва газопроводов «Северные потоки», опубликованной в западных средствах массовой информации, несостоятельной. Об этом заявил пресс-секретарь польского министра, отвечающего за координацию польских спецслужб, Станислав Жарин.

В годовщину подрыва газопроводов «Северные потоки» в Балтийском море немецкие газеты Süddeutsche Zeitung и Zeit, а также телеканал ARD опубликовали большой материал, посвященный расследованию диверсии. В рамках совместного расследования, проведенного огромной командой специалистов, Станислав Жарин раскрыл новые подробности по данному делу.

По его словам, по всей видимости главной целью аренды яхты, которая является главным фигурантом дела о диверсии на «Северных потоках», была «развлекательная прогулка». Следователям удалось установить, что ни у кого из находившихся на борту украинской яхты не было «даже элементарной военной подготовки», не говоря уже о профессиональной диверсионной подготовке.

Однако немецкие журналисты подчеркнули, что заявление польского пресс-секретаря не было подкреплено никакими конкретными фактами или доказательствами.