Под завалами дома в Балашихе, где произошел взрыв газа, были обнаружены тела матери с ребенком. Об этом сообщил глава МЧС России, Александр Куренков.

Куренков отметил, что спасатели, оказавшиеся под завалами дома при последующем обрушении, слышали детский плач и решили идти на риск, чтобы спасти жизни этих людей. Именно они извлекли из-под обломков тела матери с дочкой. После этого обнаружения общее число погибших в результате взрыва составило семь человек.

Ранее глава Подмосковья, Андрей Воробьев, сообщил, что экстренные службы на месте взрыва газа слышали голоса матери с ребенком, которые просили о помощи, и активно искали их. Женщина с ребенком оказались заблокированными под бетонными плитами на третьем этаже многоэтажного здания. Спасатели проводили минуты тишины, чтобы точнее определить местоположение звуков. Они сумели спасти пожилую женщину и, кроме того, извлекли из-под завалов кошку.