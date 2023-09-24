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Неизвестный беспилотный летательный аппарат в небе едва не развернул два пассажирских лайнера в обратную сторону, следовавших в аэропорт Москвы. Об инциденте с дроном сообщают авторы Телеграм-канала Mash.

Пилоты самолетов Airbus A320 и Boeing 738, следовавших в Москву, доложили диспетчеру о неизвестном дроне сине-белого цвета, также летевшем в сторону столицы. Инцидент произошел днем в субботу 23 сентября.

Экипаж пассажирского лайнера, следовавшего в столицу из Минеральных Вод, сообщил о визуальном наблюдении неизвестного БПЛА в небе. По словам пилота, дрон размером около метра в длину летел на высоте около 2,6 километров в сторону Москвы.

Спустя некоторое время диспетчер получил второе сообщение о неизвестном дроне от пилота другого пассажирского самолета, летевшего в столицу из Казани. Пилот сообщил, что наблюдает летящий на высоте 1,8 километров дрон.

Лайнеры продолжили свой полет в Москву, поскольку неизвестный дрон летел значительно ниже и не представлял для них никакой опасности.

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