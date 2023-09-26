Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Перспективный беспилотный конвертоплан отечественной разработки «Архангел» изначально задумывался для помощи в ведении поисково-спасательных операций. Однако в современных реалиях может стать действительно грозным оружием на поле боя. Обо всех особенностях нового российского дрона в интервью журналу «Армейский стандарт» рассказал его создатель Михаил Артамонов.

Первоначально главная задача конвертоплана «Архангел» заключалась в поиске попавших людей, а также доставке им всего необходимого, чтобы они могли продержаться до прибытия к ним группы спасения.

«Но “Архангел” может использоваться и в военных целях. Основой проекта стала оригинальная система стабилизации аппарата вертикального взлета и посадки, работающего на двигателях внутреннего сгорания. Мы разработали и построили более простую и эффективную систему, альтернативную американскому конвертоплану Bell V-22 Osprey и созданному на его основе многоцелевому беспилотнику с вертикальным взлетом и посадкой Eagle Eye. Проведенные летные испытания «Архангела» подтверждают это», – заявил Артамонов.

Конвертоплан способен нести на себе от 150 до 500 килограмм полезной нагрузки. При этом скорость его полета равна 400 км/час, а предельная рабочая высота равно 6 километрам.

«Значительная грузоподъемность позволит не только снабжать боеприпасами подразделения, находящиеся на передовой, но и оказывать им огневую поддержку, вывозить раненых с поля боя. Более того, наши дроны смогут на любой поляне самостоятельно организовать свою базу, доставив туда горючее, боеприпасы, капсулу управления и оператора с провиантом. Он может вывести на новый уровень идею 20-х годов прошлого века об использовании самолета в качестве авиаматки, то есть нести на себе в глубокий тыл врага несколько дронов, ставить им задачи и контролировать выполнение, одновременно являясь для оператора ретранслятором сигналов», – резюмировал Артамонов.

Вам может понравиться

Rzeczpospolita: убившая двух человек на юго-востоке Польши ракета была выпущена ВС Украины

В ноябре прошлого года на юго-востоке Польши упала ракета, убившая двух человек в сельской местности. По результатам расследования, польские следователи пришли к выводу, что ракета была выпущена комплексом противовоздушной обороны

ВС России ракетой «Корнет» массово разбивают лучшие западные танки

Вооруженные силы России активно используют различные модификации противотанковой управляемой ракеты «Корнет», которая продемонстрировала свою способность поражать самые современные западные бронированные танки, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Military Watch Magazine.

В Улан-Удэ ефрейтора осудили на 5,5 года за уклонение от военной службы

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес приговор ефрейтору Сергею Махкамову, признанному виновным в уклонении от военной службы. Сергей Махкамов был приговорен к 5,5 годам лишения свободы и будет отбывать наказание в