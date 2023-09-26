Перспективный беспилотный конвертоплан отечественной разработки «Архангел» изначально задумывался для помощи в ведении поисково-спасательных операций. Однако в современных реалиях может стать действительно грозным оружием на поле боя. Обо всех особенностях нового российского дрона в интервью журналу «Армейский стандарт» рассказал его создатель Михаил Артамонов.

Первоначально главная задача конвертоплана «Архангел» заключалась в поиске попавших людей, а также доставке им всего необходимого, чтобы они могли продержаться до прибытия к ним группы спасения.

«Но “Архангел” может использоваться и в военных целях. Основой проекта стала оригинальная система стабилизации аппарата вертикального взлета и посадки, работающего на двигателях внутреннего сгорания. Мы разработали и построили более простую и эффективную систему, альтернативную американскому конвертоплану Bell V-22 Osprey и созданному на его основе многоцелевому беспилотнику с вертикальным взлетом и посадкой Eagle Eye. Проведенные летные испытания «Архангела» подтверждают это», – заявил Артамонов.

Конвертоплан способен нести на себе от 150 до 500 килограмм полезной нагрузки. При этом скорость его полета равна 400 км/час, а предельная рабочая высота равно 6 километрам.

«Значительная грузоподъемность позволит не только снабжать боеприпасами подразделения, находящиеся на передовой, но и оказывать им огневую поддержку, вывозить раненых с поля боя. Более того, наши дроны смогут на любой поляне самостоятельно организовать свою базу, доставив туда горючее, боеприпасы, капсулу управления и оператора с провиантом. Он может вывести на новый уровень идею 20-х годов прошлого века об использовании самолета в качестве авиаматки, то есть нести на себе в глубокий тыл врага несколько дронов, ставить им задачи и контролировать выполнение, одновременно являясь для оператора ретранслятором сигналов», – резюмировал Артамонов.