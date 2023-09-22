Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Центральная часть города оцеплена сотрудниками полиции, поскольку обломки разбросаны на сотни метров. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, осколок ракеты, ударившей по штабу ЧФ, упал около Севастопольского русского драматического театра им. А. В. Луначарского. На месте работают оперативные службы города. В настоящий момент выясняется информация о количестве пострадавших в результате ракетной атаки.

«Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота – при звуках сирены, проследовать в укрытия», – написал Развожаев.

Корреспондент ТАСС сообщает с места событий, что к месту ракетного удара едет большое количество автомобилей скорой помощи, а осколки от удара разбросаны на сотни метров в центральной части Севастополя.