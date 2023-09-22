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Дипломаты, пребывающие в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, проводят дни на встречах с мировыми лидерами, а вечера с элитными проститутками, как сообщают источники Page Six.

Для удовлетворения спроса высокооплачиваемые эскортницы, чья стоимостью за ночь может быть от 3 до 5 тысяч долларов, приезжают из Лас-Вегаса.

«Этот бизнес растет на 20% -25%. Многие девушки приезжают из Вегаса и Европы… Это похоже на собрание проституток», – отметил источник, хорошо знакомый с рынком сексуальных услуг.

Другой источник рассказал, что дипломаты также посещают стрип-клубы, где заказывают приватные комнаты. «VIP-комнаты забронированы, и они могут потратить от 50 000 до 100 000 долларов за ночь. Вы смотрите вокруг и видите необычное общество постоянных посетителей», – добавил собеседник.

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