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Новые поставленные США танки Abrams в Украине могут быть эксплуатированы иностранными экипажами, сообщает журнал Military Watch Magazine.

«Одной из заметных неопределенностей, связанных с эксплуатацией танков Abrams в Украине, является вопрос о том, какой персонал будет управлять этими танками, и какую роль будут играть американские или другие подрядчики НАТО. Этот вопрос стал особенно актуальным после сообщений о том, что немецкие и другие западные специалисты принимают участие в эксплуатации танков», – говорится в статье.

Отмечается, что такой подход позволил избежать необходимости проводить длительное обучение украинских военных, так как иностранные экипажи способны оперировать сложными системами на танках, которые были поставлены значительно быстрее, чем это потребовало бы времени для подготовки украинских военных.

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