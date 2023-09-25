По информации газеты Financial Times (FT) НАТО намерена выделить миллиард долларов стартапам в области обороны, чтобы поддержать техническое сопротивление Китаю.

Дэвид ван Вил, помощник генерального секретаря НАТО, отметил, что существует дефицит венчурного капитала, особенно в сфере глубоких технологий, и они стремятся предоставить дополнительные средства для инвестирования в такие компании, чтобы они не зависели от китайских инвесторов.

К фонду уже присоединились 23 страны-члена НАТО, выразив готовность финансировать подобные проекты. Одним из крупнейших бенефициаров этого фонда является европейский оборонный стартап Helsing, который смог привлечь 209 миллионов евро на разработку своего программного обеспечения, используемого для поддержки вооруженных сил.