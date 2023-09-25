Ночью 25 сентября несколько источников СМИ опубликовали информацию о возгорании, произошедшем на аэродроме Долгинцево, расположенном в Кривом Роге, Днепропетровской области.

По данным источников, произошла мощная детонация, затронувшая ракетный склад боеприпасов для самолетов. На данный момент нет подробной информации о произошедшем инциденте.

Важно отметить, что непосредственно перед этой информацией поступила информация о запуске российских ракет и беспилотников в направлении Украины. Детали произошедшего пока уточняются.

Ранее также сообщалось о прилете ракеты неподалеку от границы Украины с Приднестровьем, а жители Тирасполя и Бендер сообщили о двух мощных взрывах.