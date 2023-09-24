До конца текущего года Великобритания должна довести общее количество подготовленных бойцов вооруженных сил Украины до 30 тысяч. С таким заявлением во время интервью телеканалу Sky News выступил глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шэппс.

По министра обороны Британии, решительность Лондона в вопросе оказания поддержки вооруженным силам Украины не изменилась. «Мы стоим плечом к плечу с украинцами. К концу текущего года наша цель состоит в том, чтобы подготовить 30 тыс. украинских военнослужащих», – заявил Шэппс.

Ранее министерство обороны Великобритании заявило о завершении подготовки британскими спецназовцами украинских военнослужащих для проведения десантных операций с форсированием водных преград на быстроходных катерах и лодках.

Примечательно, что в течение 2023 года британские инструкторы уже завершили подготовку 20 тысяч военнослужащих украинской армии на своих полигонах.