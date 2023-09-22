Кишинев не намерен расторгать договор с «Газпромом», но готов к такому развитию ситуации со стороны российской компании. Об этом в эфире телеканала Vocea Basarabiei заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

По его словам, обе стороны, включая Кишинев и «Газпром», допустили нарушения в пятилетнем договоре о поставках газа, вступивший в силу с ноября 2021 года.

«Кишинев не осуществил в срок аудит исторического долга. “Газпром” в одностороннем порядке сократил объем поставок до 5,7 млн кубометров в сутки. И то, и другое является основанием для расторжения договора. Никто этого не делает. Мы не намерены расторгать договор, газ от “Газпрома” в рамках этого договора получает Приднестровский регион. Весь газ идет на левый берег Днестра», – объяснил сложившуюся ситуацию Парликов.

Также он добавил: «Мы представили “Газпрому” и Молдовагазу” результаты аудита исторического долга. Представили также свои предложения по урегулированию долга. Мяч сейчас на стороне “Газпрома”, ждем ответной реакции. Мы не планируем в одностороннем порядке расторгнуть этот контракт, но, безусловно, мы должны быть готовы к тому, что “Газпром” расторгнет договор. Конечно, мы должны быть готовы к такому сценарию в любой момент».