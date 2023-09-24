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Экипажи сразу двух пассажирских лайнеров, следовавших в Москву, доложили диспетчеру о неизвестном сине-белом летательном аппарате, похожим на дрон, на подлете к столице. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Известно, что в 12:00 в субботу 23 сентября пилот пассажирского лайнера, следовавшего из Минеральных Вод в столицу, вышел на связь с диспетчером, чтобы сообщить о неизвестном дроне. По его словам, на высоте 2,6 километра в сторону Москвы двигался неизвестный летательный аппарат, длиной около метра.

Следующее сообщение от пилота лайнера, следовавшего в Москву из Казани, диспетчер получил через 15 минут. По словам пилота второго пассажирского самолета, он наблюдал неизвестный БПЛА, летящий в сторону столицы, на высоте в 1,8 километра.

Авторы Телеграм-канала сообщили, что пассажирские суда не разворачивали, поскольку они летели значительно выше, поэтому неизвестный БПЛА не представлял угрозы для пассажиров лайнеров Airbus A320 и Boeing 738.

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