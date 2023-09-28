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Западные страны стремятся выйти из политических и военных конфликтов, в частности из-за событий, которые происходят на Украине. Это мнение выразила обозреватель издания Monde Сильви Кауфманн.

Автор утверждает, что вывод французских войск из Нигера через два года после ухода американцев из Афганистана можно интерпретировать как сигнал о слабости НАТО. По ее мнению, эти действия имеют не только военный, но и политико-дипломатический характер.

Она также отмечает, что конфликт на Украине стал частью этой тенденции и усугубил ее последствия. По мнению обозревателя Сильви Кауфманн, страны альянса вынуждены уступать в определенных вопросах из-за недовольства их политикой Глобального Юга.

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