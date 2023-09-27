Заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР и бывший комбат «Восток» Александр Ходаковский рассказал, как ему удалось пережить обстрел со стороны вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня HIMARS. Соответствующую запись он опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Сижу, никого не трогаю, “примус починиваю” – два прилёта хаймарсов. Мне говорили, что наши уже научились смещать точку попадания… Не на много, но хватило, чтобы не на голову. Кто изобрёл этот способ – я выставляюсь. В очередной раз приходится менять место дислокации», – написал Ходаковский.

К посту замначальника Управления Росгвардии по ДНР прикрепил короткий видеоролик с последствиями прилета реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS. На опубликованных кадрах видно поврежденные осколками припаркованные автомобили, а также две воронки от разорвавшихся реактивных снарядов. При этом информация о месте прилета снарядов HIMARS отсутствует.