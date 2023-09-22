21 сентября состоялся первый раунд переговоров между делегацией Азербайджана и представителями армянского населения Нагорного Карабаха. Эти переговоры были призваны обсудить «реинтеграцию» карабахских армян в состав Азербайджана. До этого администрация президента Азербайджана сообщила, что разработала план социально-экономической интеграции армянских жителей Карабаха и передала его армянским представителям. Азербайджан рассматривает этот процесс как внутреннее дело своей страны, пишет РБК.

Эти переговоры начались после того, как 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. На следующий день было достигнуто соглашение о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев, которое включало в себя вывод армянских войск из региона, расформирование вооруженных сил Нагорного Карабаха и вывод тяжелой техники и вооружений с целью их утилизации.

Нагорно-Карабахская республика (НКР) была провозглашена в 1991 году в районах бывшей Азербайджанской ССР, где преобладало армянское население. Несмотря на противоречия в официальном статусе этой территории, Армения оказывала значительную поддержку НКР.

В случае полной интеграции экономики Нагорного Карабаха, номинальный ВВП Азербайджана может вырасти на 0,8% по сравнению с данными 2022 года. Номинальный ВВП Азербайджана в 2022 году составил $78,7 миллиарда. В этом контексте, Армения финансировала значительную часть бюджетных расходов Нагорного Карабаха в разные годы, и в 2022 году бюджетный кредит от Армении составил $404 миллиона, что составило почти 88% расходов карабахского бюджета.