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Пресс-конференция по итогам встречи в Вашингтоне украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена завершилась скандалом. Об этом сообщает в своем материале «Московский Комсомолец».

Лидеры Украины и США вышли к журналистам на итоговую пресс-конференцию по результатам совместной встречи. Однако десятки журналистов пытались перекричать друг друга в попытке задать вопросы обоим президентам. В итоге Зеленский и Байден сохраняли абсолютное молчание и не ответили ни на один из вопросов.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, встреча Владимира Зеленского с коллегой Джозефом Байденом прошла очень продуктивно. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Издание The New York Times отметило в своем материале, что украинский президент Владимир Зеленский просил Байдена предоставить ВС Украины американские ракеты ATACMS. При этом он заверил американского лидера, что контрнаступление украинской армии не остановится в осенне-зимний период.

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