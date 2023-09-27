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Предположительно, около 30 тысяч беженцев уже прибыло в Армению из Нагорного Карабаха, и они продолжают прибывать. Компания Maxar опубликовала снимки со спутника с многокилометровыми очередями из автомобилей. Фото опубликовало агентство Reuters в своем материале.

После завершения «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе многие этнические армяне стремятся покинуть территорию непризнанной республики из-за опасений начала этнических чисток. При посредничестве российских миротворцев Степанакерт и Баку договорились о прекращении огня.

Теперь тысячи этнических армян пытаются въехать в Армению через Лачинский коридор. По состоянию на 26 сентября, в Армению уже прибыло 28 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха, причем в течение последних суток их количество увеличилось сразу в четыре раза.

Напомним, что премьер Армении Никола Пашинян призвал этических армян Нагорного Карабаха эвакуироваться из региона только в случае, если проживать там при руководстве Азербайджана будет невозможно.

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