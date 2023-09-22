Президент Польши Анджей Дуда объявил в ходе выступления на телеканале Polsat, что он больше не намерен участвовать в будущих выборах. Второй президентский срок Анджея Дуды завершится в 2024 году, и согласно польской конституции, одно лицо не может занимать пост президента больше двух сроков подряд.

Анджей Дуда подтвердил, что он не планирует баллотироваться даже на пост депутата парламента на предстоящих выборах, назначенных на 15 октября. Он заявил: «Я больше не участвую в выборах. Я предполагаю, что президентские выборы 2020 года были моими последними выборами в жизни, в которых я участвовал».

Президент также отметил, что в Польше сложилась традиция, когда президенты не баллотируются на второй срок, и он предполагает, что такая же практика будет соблюдаться и в его случае.