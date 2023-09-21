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В Новосибирске сотрудники Федеральной службы безопасности произвели задержание высокопоставленных полицейских, которые служат в службе экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК). Эта информация была распространена ресурсом НГС.

Задержания связаны с расследованием дела о сети нелегальных казино в городе. Среди задержанных названы заместитель начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Сергей Шило, начальник ОЭБиПК Ленинского района Денис Фетисов и сотрудник ОЭБиПК Заельцовского района Максим Абрамов, который ранее занимал должность главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями Железнодорожного района.

Кроме того, утром 21 сентября бывшего начальника городского Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ОБЭП) Андрея Хомина задержали в аэропорту. Он прилетел из Москвы в Новосибирск, и задержание произошло прямо у самолета.

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