Экономист Максим Чирков заявил во время интервью журналистам «Пятого канала», что Китай и Россия продолжают свое сближение. Этим можно объяснить снятие ограничений на поставку российской свинины в Поднебесную. К тому же, в КНР до сих пор прослеживаются последствия санкционного давления со стороны коллективного Запада.

По словам эксперта, подобное сближение является вполне очевидным. «У стран, которые представляют альтернативу западной точке зрения, не остается другого варианта, кроме. как улучшать сотрудничество между собой».

Чирков отметил, что решение руководства КНР отменить запрет на поставку свинины пойдет на пользу сельскохозяйственному сектору. Однако до момента начала поставок должно пройти не менее трех месяцев, а может и год. Ведь нужно решить вопрос аттестации и ветеринарной сертификации мяса.

Ранее сообщалось, что таможенным управлением КНР был снят запрет на поставки свинины из России, действовавший еще с 2008 года.