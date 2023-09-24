Украинские боевики угодили в засаду, организованную бойцами спецназа «Осман» Вооруженных сил России, в окрестностях населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Соответствующие кадры с уничтожением бронетехники ВС Украины опубликовали авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В окрестностях Вербового украинские военнослужащие, передвигавшиеся на бронемашинах MRAP и БМП-2 угодили в засаду бойцов российского спецназа. Бронетехника противника была уничтожена точными попаданиями из противотанкового ракетного комплекса. При этом потери противника в личном составе составили около взвода.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как бронемашина MRAP вооруженных сил Украины едет вдоль лесопосадки по проселочной дороге на высокой скорости, когда в ее левый борт прилетает противотанковая ракета. В результате попадания бронемашину противника разорвало на части.