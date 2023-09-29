Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы российских артиллеристов и расчетов БПЛА по уничтожению бронетехники и позиций 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в результате точных попаданий в окрестностях Северска были уничтожены несколько опорных пунктов противника, а также самоходная артиллерийская установка AHS Krab польского производства.

Российская армия ежедневно уничтожает на линии боевого соприкосновения бронетехнику западного производства, которую Киев получил от своих партнеров. Как следует из материала журналиста Крейга Хупера, опубликованного в журнале Forbes еще в мае текущего года, потери вооруженных сил Украины в части артиллерии были «очень жестокими». При этом в результате контрнаступления украинской армии, начавшегося 4 июня 2023 года, потери в артиллерии и бронетехники возросли кратно.