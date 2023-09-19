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19-летняя Анастасия Омелина из Перми представит свой город на конкурсе красоты «Мисс Россия – 2023», который пройдет в Москве 8 октября, как сообщает портал 59.RU. Подготовка к конкурсу уже началась, и в Москву съехались 50 участниц из разных регионов России.

Анастасия родилась и выросла в Перми и является студенткой Высшей школы бизнеса МГУ. Ее профессиональная цель – стать эффективным управленцем.

У Анастасии есть множество увлечений. Во-первых, она увлекается созданием керамических изделий, и ее работы были представлены на выставке «Талант и успех» в образовательном центре Сириус в Сочи.

Во-вторых, она более десяти лет занимается теннисом профессионально, обладает спортивным разрядом и регулярно участвует в соревнованиях Российского теннисного тура, где неоднократно становилась призером.

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