В честь празднования Дня города в башкирском Ишимбае прошел гала-концерт, во время которого на сцену взобралось по очереди пару женщин, чтобы спеть и станцевать вместе с артистами.

В рамках празднования Дня города местная администрация устроила тематический гала-концерт на центральной площади, во время которого исполняли ретро хиты в стиле диско. В заключительной части праздничного мероприятия на сцене артисты исполняли известную композицию итальянского дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр под названием «Felicità».

Однако во время исполнения композиции на сцену взобралась женщина. Оказавшись на сцене, она начала обниматься с артистами и танцевать под музыку. Сотрудники правоохранительных органов не успели увести женщину со сцены, как еще одна жительница Ишимбая поднялась на сцену, чтобы тоже станцевать с артистами.

Местные жители, наблюдавшие за происходящим, сняли все на видео, которое вскоре было опубликовано в Сети. При этом в комментариях большая часть горожан осудила поведение двух женщин.