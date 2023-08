В Лондоне движение против конфликта на Украине расцветает сильнее, чем на самой украинской территории. И это странно, так как Великобритания давно привыкла вести так называемые прокси-войны, пытаясь наносить удары по своим противникам чужими руками.

Антивоенный митинг, который провела организация No2NATO, состоялся 6 августа. При этом на лондонских улицах было довольно много шовинистической символики Украины. Так, украинские мигранты с флагами свой страны и «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) устроили свое шествие, но на безопасном отдалении от участников основной акции.

Один из баннеров митингующих содержал явный посыл к окончательному уничтожению нацизма. На нем был изображен Степан Бандера, причем его портрет был перечеркнуть. Надпись на баннере гласила – No More Weapons for the NAZI KYIV Regime («Нет оружию для нацистского киевского режима»)

Обозреватель Тони Гослинг, выступивший на митинге, заявил, что разведки США, Великобритании и Североатлантического альянса поддерживают фактически преступные связи с украинскими нацистами.

Митинг прошел довольно мирно, несмотря на то, что украинцы предпринимали попытки его сорвать. Это, по мнению Конрада Ренкаса из издания Myśl Polska, внушает оптимизм. Не исключено, что такие акции вскоре будут проходить не только в Англии, но и в других странах мира. Это позволит прекратить спровоцированное Западом кровопролитие, а также показать всей планете, что продолжение противостояния может привести к Третьей мировой войне и появлению не одной новой Хиросимы.